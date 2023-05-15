El PP y el apoyo al genocidio

Antes de que los madrileños obligaran a la suspensión de La Vuelta, lo que hizo Ayuso fue acudir a hacerse una fotografía con los ciclistas del equipo Israel Premier-Tech, la presencia del cual motivaba las protestas. Una fotografía vergonzosa que debería perseguirla el resto de su carrera política. España merece una derecha democrática que esté a la altura de su país y de buena parte de sus electores