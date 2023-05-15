edición general
El PP y el apoyo al genocidio

Antes de que los madrileños obligaran a la suspensión de La Vuelta, lo que hizo Ayuso fue acudir a hacerse una fotografía con los ciclistas del equipo Israel Premier-Tech, la presencia del cual motivaba las protestas. Una fotografía vergonzosa que debería perseguirla el resto de su carrera política. España merece una derecha democrática que esté a la altura de su país y de buena parte de sus electores

11 comentarios
Comentarios destacados:    
fareway #2 fareway
Tenemos una derecha del "no", de la negación de las mejoras para los habitantes del país, de la negación de los genocidios, de la negación de los derechos humanos, de la carencia de proyecto de país, de la ausencia de educación, una derecha que solo tiene el grito y el insulto como alternativa. Un asco de oposición. Y es una pena, porque un país necesita una oposición para crecer.
#8 ombresaco
#2 tienes una forma muy negativa de exponerlo, podrías ser más positivo y decir que
Tenemos la derecha del "sío", a quedarno sin mejoras para los habitantes del país, de sí a la homogeneización de Oriente Medio y la eliminación de pueblos y de los derechos humanos, del servilismo a interese extranjeros, de convertir la educación pública en benficiencia y financiar a los que más tienen, una derecha que solo tiene el grito y el insulto como alternativa (eso ya la habías dejado en positivo). Un asco de oposición. Y es una pena, porque un país necesita una oposición para crecer.

Pero lo cierto es en las elecciones fue el partido más votado, algo harán bien, aunque sea desde el punto de vista de sus votantes.
fareway #11 fareway
#8 Pero lo cierto es en las elecciones fue el partido más votado, algo harán bien, aunque sea desde el punto de vista de sus votantes.

xD xD xD xD xD
#3 Pixmac *
El PP es el partido de la muerte (Madrid Arena, DANA 2024 de Valencia, residencias de Madrid durante el COVID, YAK-42,...). Con el genocidio no iba a ser menos.
keizal #7 keizal
#0 Me pide suscripción para poder leerla.
#1 Barriales
La banda de delincuencia organizada pepetarra, siempre apesebrada con sus amos los genocidas.
Kantinero #9 Kantinero
Con esto Sanchez creo que recauda votos de Podemos, Sumar e izquierdas autonómicas
SeñorPresunciones #10 SeñorPresunciones
A la derecha española le falta hacer autocrítica. No pueden ir por la vida de amigos de los genocidas, de estafadores orgullosos de estafar al pueblo y al Estado, ni deben posicionarse por norma siempre en contra de cualquier medida que no se les ocurra a ellos.

Necesitan hacer autocrítica.
Connect #4 Connect
Aquí el PP ha pegado una gran cagada. Cuando ya las encuestas acababan de recoger una vuelta en las intenciones de voto, con una bajada del PP, ahora para rematar llegan apoyando a Israel. Y solo tienes que ver las redes sociales como están llenas de gente que responde a esos apoyos criticándoles muy duramente.

Se tenían que haber callado, que es lo que hacen los de VOX. Hablan lo justo y dejan que el PP se desgaste. Feijoo es tonto. Se sabía hace tiempo y ahora lo ha confirmado. Y Abascal se debe estar frotando las manos con un rival tan torpe.

Sanchez por su parte apoyando esas protestas, se acaba de ganar más cielo todavía. Este si es un tipo listo y concienciado.
Sandilo #6 Sandilo
#4 El voto de Pp se va a VOX.
aupaatu #5 aupaatu *
Aunque resulte denigrante si siguen en el poder les compensa .

Madrid y el voto incógnita de los 65.809 sefardíes nacionalizados españoles

www.elconfidencial.com/espana/2023-05-15/voto-incognita-sefardies-naci
