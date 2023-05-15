El PP y el apoyo al genocidio

Antes de que los madrileños obligaran a la suspensión de La Vuelta, lo que hizo Ayuso fue acudir a hacerse una fotografía con los ciclistas del equipo Israel Premier-Tech, la presencia del cual motivaba las protestas. Una fotografía vergonzosa que debería perseguirla el resto de su carrera política. España merece una derecha democrática que esté a la altura de su país y de buena parte de sus electores
| etiquetas: pp , genocidio , israel , ayuso
Tenemos la derecha del "sío", a quedarno sin mejoras para los habitantes del país, de sí a la homogeneización de Oriente Medio y la eliminación de pueblos y de los derechos humanos, del servilismo a interese extranjeros, de convertir la educación pública en benficiencia y financiar a los que más tienen, una derecha que solo tiene el grito y el insulto como alternativa (eso ya la habías dejado en positivo). Un asco de oposición. Y es una pena, porque un país necesita una oposición para crecer.
Pero lo cierto es en las elecciones fue el partido más votado, algo harán bien, aunque sea desde el punto de vista de sus votantes.
Necesitan hacer autocrítica.
Se tenían que haber callado, que es lo que hacen los de VOX. Hablan lo justo y dejan que el PP se desgaste. Feijoo es tonto. Se sabía hace tiempo y ahora lo ha confirmado. Y Abascal se debe estar frotando las manos con un rival tan torpe.
Sanchez por su parte apoyando esas protestas, se acaba de ganar más cielo todavía. Este si es un tipo listo y concienciado.
Madrid y el voto incógnita de los 65.809 sefardíes nacionalizados españoles
www.elconfidencial.com/espana/2023-05-15/voto-incognita-sefardies-naci