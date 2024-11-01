·
El PP amenaza con revertir la estrategia del Gobierno del 'campeón nacional' en la industria de defensa
La estrategia de Sánchez en torno a Indra y su alianza con EM&E ha detonado un conflicto abierto con GDELS-Santa Bárbara Sistemas y el partido de Núñez Feijóo
#1
HeilHynkel
Traducción: el PP piensa vender el estado a los intereses del gringo.
3
K
36
#2
okeil
#1
Son unos patriotas ...
1
K
13
#5
sotillo
#1
Como Aznar y todos los peperros
1
K
13
#3
capitan__nemo
El pp es mas de comprarle los f35 al enemigo estadounidense que nos amenaza y aplica aranceles que amenaza con lo de groenlandia, que amenaza a la ue y pone sanciones a sus miembros, que amenaza al tribunal penal internacional y sanciona a sus miembros por perseguir el genocidio de palestinos cometido por israel y eeuu.
1
K
25
#4
perrico
#3
A día de hoy, votar PP es votar contra España.
1
K
20
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
