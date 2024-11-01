El potente documental que reconstruye la vida de Andrés Bello antes de llegar a Chile

“Andrés Bello: Los primeros pasos de una república” muestra la vida menos conocida del jurista venezolano autor del Código Civil chileno, conocido y estudiado en Europa. Bello jugó un rol fundamental en la construcción de la República y el primer rector de la Universidad de Chile, fundada en 1842. Impulsado por la Universidad Andrés Bello en el marco de los 160 años de la muerte de Bello y dirigido por el realizador nacional Sebastián Domínguez, ya está disponible en YouTube.