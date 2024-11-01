edición general
17 meneos
51 clics
Un posible kit de herramientas del gobierno estadounidense para hackear iPhones está ahora en manos de espías y criminales extranjeros

Un posible kit de herramientas del gobierno estadounidense para hackear iPhones está ahora en manos de espías y criminales extranjeros

Una técnica de hackeo de iPhone, utilizada de forma generalizada para secuestrar indiscriminadamente los dispositivos de cualquier usuario de iOS con solo visitar un sitio web, representa un evento inusual e impactante en el mundo de la ciberseguridad. Ahora, un poderoso kit de herramientas de hackeo, en el centro de múltiples campañas masivas de explotación de iPhone, ha tomado un rumbo aún más inusual y preocupante: parece haber pasado de manos de espías rusos que lo usaban para atacar a ucranianos a una operación cibercriminal diseñada...

| etiquetas: hacking , estados unidos , herramientas , iphone
14 3 0 K 192 actualidad
6 comentarios
14 3 0 K 192 actualidad
Dene #6 Dene
Si lo tenía el gobierno estadounidense YA ESTABA en manos de espías y criminales extranjeros
4 K 58
pitercio #5 pitercio
Pues nada, a ver si esta vez lo tienen en cuenta cuando saquen pliego para renovar los teléfonos de diputados y senadores.
0 K 17
cosmonauta #2 cosmonauta
#1 En modo lectura también se lee.
0 K 16
#3 capitan.meneito
posible o imposible
0 K 11
Malinke #4 Malinke
Y arreglao  media
0 K 11

menéame