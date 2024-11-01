edición general
Portugal da la sorpresa en Europa: casi el 30% de los coches nuevos ya son eléctricos

Los datos de Portugal dejan en evidencia a España, pero también demuestran que el cambio hacia la movilidad eléctrica es posible en el sur de Europa.

#1 tropezon
¿Qué cosas les podemos copiar para hacer lo mismo?
powernergia #3 powernergia
#1 En Portugal viven en casas, nosotros en edificios en altura sin aparcamientos, no hay mucha solución a eso.
#4 sliana
#1 así a ojo.. despenalizar la droga.
#7 tropezon
#4 La cabra siempre tira al monte :-D
#5 supervega
#1 que las ayudas a la compra fueran directas y no esperar más de un año, sería un estímulo. Además las ayudas deberían ser para coches de segunda mano también, no solo nuevos.
#8 rosterio
#5 ¿A los de segunda mano? ¿Eso no podría dar lugar a que se de la ayuda varias veces para el mismo coche? Quizás hasta un coladero para fraudes...
Estoeslaostia #2 Estoeslaostia
Yo, hasta que en Murcia no se llegue al 35%...seguiré con mi 2Cv.
#6 Tailgunner
otra noticia de Portugal, cómo no... la siguiente noticia de qué va a ser: de grafeno, de ayuso o de etarra reconvertido en político al que hay que lamerle el ojal...? El puto día de la marmota parece menéame...
#9 flixter
#6 Por supuesto que puedes hacer lo que quieras, pero... si tan mal estás por aquí, por qué sigues por aquí? ?(
