·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6180
clics
VÍDEO | El peor fracaso de Alfonso Serrano: así ha intentado demostrar que se trabaja en el Senado
4613
clics
Descubren cómo retrasar el alzhéimer de una forma muy sencilla tras estudiar a 300 personas durante 14 años
5179
clics
Cómo me gané la confianza de una araña de 2 centímetros de tamaño [ENG]
4561
clics
El truco más escalofriante del cine en “Doce hombres sin piedad” no fue un grito: fue un cambio gradual que nadie en su momento había notado
3774
clics
Marc Giró se nos hace facha
más votadas
767
El socialista demócrata Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de Nueva York [ENG]
567
Mazón sí estaba localizable en El Ventorro: la Generalitat le hizo llegar unas becas de deportistas de élite que firmó
507
Mamdani desafía a Trump: “Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, y desde esta noche, la gobierna un inmigrante”
768
"La fiscal Almudena Lastra es la principal responsable de que no se hayan investigado las residencias de Madrid"
420
Un periodista preguntó por qué Israel no reconstruye Gaza. Fue despedido (ENG)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
18
meneos
26
clics
Portugal da la sorpresa en Europa: casi el 30% de los coches nuevos ya son eléctricos
Los datos de Portugal dejan en evidencia a España, pero también demuestran que el cambio hacia la movilidad eléctrica es posible en el sur de Europa.
|
etiquetas
:
portugal
,
movilidad eléctrica
15
3
0
K
145
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
15
3
0
K
145
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
tropezon
¿Qué cosas les podemos copiar para hacer lo mismo?
0
K
13
#3
powernergia
#1
En Portugal viven en casas, nosotros en edificios en altura sin aparcamientos, no hay mucha solución a eso.
1
K
22
#4
sliana
#1
así a ojo.. despenalizar la droga.
1
K
14
#7
tropezon
#4
La cabra siempre tira al monte
0
K
13
#5
supervega
#1
que las ayudas a la compra fueran directas y no esperar más de un año, sería un estímulo. Además las ayudas deberían ser para coches de segunda mano también, no solo nuevos.
0
K
15
#8
rosterio
#5
¿A los de segunda mano? ¿Eso no podría dar lugar a que se de la ayuda varias veces para el mismo coche? Quizás hasta un coladero para fraudes...
0
K
6
#2
Estoeslaostia
Yo, hasta que en Murcia no se llegue al 35%...seguiré con mi 2Cv.
0
K
7
#6
Tailgunner
otra noticia de Portugal, cómo no... la siguiente noticia de qué va a ser: de grafeno, de ayuso o de etarra reconvertido en político al que hay que lamerle el ojal...? El puto día de la marmota parece menéame...
0
K
7
#9
flixter
#6
Por supuesto que puedes hacer lo que quieras, pero... si tan mal estás por aquí, por qué sigues por aquí?
1
K
18
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente