Portugal alcanza una participación histórica en las elecciones presidenciales: un 45,5% de personas votan a las 16:00

Portugal elige este domingo al próximo presidente de un país en el que están llamados a votar más de 11 millones de personas, tal y como ha informado la Secretaría General del Ministerio del Interior. A los comicios se presentan 11 candidatos y, de ellos, al menos cinco parten como favoritos , una situación prácticamente insólita en el país que convierte a los comicios en uno de los más reñidos de la historia de Portugal.