Portugal alcanza una participación histórica en las elecciones presidenciales: un 45,5% de personas votan a las 16:00

Portugal elige este domingo al próximo presidente de un país en el que están llamados a votar más de 11 millones de personas, tal y como ha informado la Secretaría General del Ministerio del Interior. A los comicios se presentan 11 candidatos y, de ellos, al menos cinco parten como favoritos , una situación prácticamente insólita en el país que convierte a los comicios en uno de los más reñidos de la historia de Portugal.

Pacman
Que poca información tenemos del país vecino.
realmente es una lástima

(y yo estoy ahora en Ayamonte)
Islamotransfeministe
Orgulloso de Portugal. Por fina van en masa a pedir más multiculturalidad. Este año la, izquierda lo va a petar
Spirito
#4 Bueno... los portugueses, extremeños y andaluces somos casi la misma cosa.

Gracias por el piropo. :hug:
Connect
¿Qué pasa a las 16H en Portugal que le ha dado a casi la mitad de los portugueses por votar a esa hora? ?(
Sacapuntas
#1 Que envidia que puedan elegir a su Jefe de Estado. :troll:
Spirito
#2 Si no fuera por reyezuelos de medio pelo en España, tal vez podríamos hacer una Federación de Estados Ibéricos.
janatxan
#1 que ya han comido y al domingo ya le queda la parte deprimente del día, por lo que ya da un poco igual cumplir con el coñazo de ir a votar.
