El portavoz del PP de Madrid afirma que lo de Netanyahu "no es para tanto" porque avisa antes de atacar  

¿Qué ha dicho?: Carlos Díaz-Pache calificó de "curioso genocidio" los ataques en Gaza, argumentando que Israel avisa por "tierra, mar y aire de sus objetivos" antes de atacar, y comparó la situación con otros conflictos internacionales para defender su postura y criticar lo que considera una campaña política de la izquierda.
es.wikipedia.org/wiki/Atentado_de_Hipercor
Fue el mayor atentado de la historia de la banda terrorista,[1] causando la muerte de 21 personas y heridas a otras 45. ETA explicó en un comunicado posterior que había avisado previamente de la colocación de la bomba y que la policía no desalojó el local.
La Sexta manipula
¿Sabemos interpretar las palabras? ¿Lo que quieren decir? ¿Le quita o le pone hierro al asunto?
Edito: Ah! que eres tú, ni te molestes. A la saca, que esta semana ando justo de tiempo y no hay para gilipolleces
Y La Sexta lo ha entrecomillado.
Manipulación de libro
Maquiavelismo, narcisismo y psicopatía, la tríada oscura de la personalidad en estado puro.
es.wikipedia.org/wiki/Hasbará
Vamos a bombardear Genova 13. Eso sí, avisando eh?
Ah si! Si exterminas a un colectivo con base a su raza, etnia, religión, política o nacionalidad pero avisas no es genocidio, porque el que avisa no es traidor, podra ser muchas cosas, mentiroso, puerco, idiota, genocida, pero nunca una estrella del porno.
Ale ya tenemos locura pa desviar la atencion
Es una desfachatez salir a defender así la destrucción y exterminio sistemático de un pueblo. El PP parece una asociación de hijos de puta, más que un partido político.
Y si es así ¿es porque estáis hartos de esta vida y queréis jodernos a todos?