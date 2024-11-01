edición general
El portavoz del PP de Madrid afirma que lo de Netanyahu "no es para tanto" porque avisa antes de atacar

El portavoz del PP de Madrid afirma que lo de Netanyahu "no es para tanto" porque avisa antes de atacar  

¿Qué ha dicho?: Carlos Díaz-Pache calificó de "curioso genocidio" los ataques en Gaza, argumentando que Israel avisa por "tierra, mar y aire de sus objetivos" antes de atacar, y comparó la situación con otros conflictos internacionales para defender su postura y criticar lo que considera una campaña política de la izquierda.

39 comentarios
Comentarios destacados:        
Sandman
ETA también avisaba muchas veces, ¿opinará lo mismo?
34
reivaj01
#6 Pues la verdad es que sí, nadie en el mundo ha sacado más redito político a ETA que el PP
0
Supercinexin
#6 Entro, veo que alguien lo ha escrito, positivo y me marcho.
2
HeilHynkel
#6

es.wikipedia.org/wiki/Atentado_de_Hipercor

Fue el mayor atentado de la historia de la banda terrorista,[1] causando la muerte de 21 personas y heridas a otras 45. ETA explicó en un comunicado posterior que había avisado previamente de la colocación de la bomba y que la policía no desalojó el local.
0
Jaime131
Oye, que te voy a inflar a hostias. No grites así, hombre, que estabas avisado.
11
sotillo
#1 Cada vez que abren la boca sube el pan
1
alcama
#1 Esta persona no ha pronunciado en ningun momento la frase "no es para tanto"
La Sexta manipula
0
Macadam
#27 Venga, que son unos segunditos de video, a partir del segundo 19.
¿Sabemos interpretar las palabras? ¿Lo que quieren decir? ¿Le quita o le pone hierro al asunto?

Edito: Ah! que eres tú, ni te molestes. A la saca, que esta semana ando justo de tiempo y no hay para gilipolleces :-)
0
alcama
#36 REPITO : Esta persona no ha pronunciado en ningun momento la frase "no es para tanto"
Y La Sexta lo ha entrecomillado.
Manipulación de libro
0
Ramen
ETA también avisaba antes de detonar sus bombas.
5
Inno
#8 Muy buena esta observación. Te contesto por él. CRI CRI CRI CRI CRI ;)
0
mariKarmo
"oyesme, que sus vamos a exterminar. Avisados quedáis"
1
The_Ignorator
Si abriese un gimnasio mental para miserables, con esta gente tendría negocio
2
mariKarmo
#23 Se llama escuela, por la que parece que no han pasado mucho.
1
tul
que alguien le avise al tontopolla este que como me lo encuentre lo cruzo la cara, que si esta avisado no es para tonto.
2
devilinside
Total, se van a morir igual
1
Ratoncolorao
#7 es que es el mismo concepto que Ayuso y después Mazón y más tarde Mañueco han copiado. Les importan una mierda las vidas humanas y se les nota, vaya si se nota.
1
capitan.meneito
#7 igual igual no es. Te matan, sí. Pero avisao.
2
mariocc18
Madre mía... este tio no tiene la menor idea de la capacidad nula que tiene el pueblo Palestino de refugiarse en el campo de concentración a cielo abierto que les han montado.
2
MiguelDeUnamano
#2 Sí que lo sabe, pero de alguna manera han de justificar su respaldo a los genocidas sin parecer unos hijos de puta. Por supuesto que no lo consiguen.
2
mariocc18
#12 O son imbéciles o toman a los suyos por imbéciles
1
Martillo_de_Herejes
NO REIRSE DE LOS SUNORMALES, PO FAVOR.
2
Tecar
Cuando los propios intereses están por encima de todo y de todos, cueste lo que cueste y caiga quien caiga.
Maquiavelismo, narcisismo y psicopatía, la tríada oscura de la personalidad en estado puro.
1
ipanies
Hacer el ridículo por ignorancia o maldad con un asunto como un genocidio es de ser muy hijodeputa. Como broma ya está bien!!
1
Aluflipas
Esto es propaganda sionista pura y dura. Siguen un discurso y lo repiten como loros.
es.wikipedia.org/wiki/Hasbará

Vamos a bombardear Genova 13. Eso sí, avisando eh?
1
Suleiman
No se donde sacan a estos mermaos.... Olvidaba que tienen su público.
0
skaworld
No vamos a hablar de Ayuso y su maromo, vamos a hablar de lo mas loco que se me ocurra...

Ah si! Si exterminas a un colectivo con base a su raza, etnia, religión, política o nacionalidad pero avisas no es genocidio, porque el que avisa no es traidor, podra ser muchas cosas, mentiroso, puerco, idiota, genocida, pero nunca una estrella del porno.

Ale ya tenemos locura pa desviar la atencion
0
Dene
Las piruetas que están dando el PP para no CONDENAR el GENOCIDIO, por favor.. Me recuerdan los tiempos de Herri Batasuna cuando decían que "rechazaban" la violencia, pero se negaban a usar la palabra "condenar" y todo el mundo se les echaba encima...
0
pitercio
Está visto que el pepe es una agencia de colocación de psicópatas. Integrar a discapacitados en el mundo laboral era otra cosa.
0
SeñorPresunciones
Por tierra mar y aire lo que envían son misiles, no avisos ni alegrías.

Es una desfachatez salir a defender así la destrucción y exterminio sistemático de un pueblo. El PP parece una asociación de hijos de puta, más que un partido político.
0
harverto
¿De verdad confiáis en esta gente para que gestione el país en momentos de crisis?
Y si es así ¿es porque estáis hartos de esta vida y queréis jodernos a todos?
0
Cuchifrito
Espero que si algún día alguien le hace algo malo, dios no lo quiera, al menos le avise antes.
0
laruladelnorte
Hoy vamos a matar x niños ¡avisados estáis! :wall:
0
eipoc
Esta gente no tiene vergüenza. Menuda panda de hijos de puta.
0
ayatolah
Tampoco Sánchez ha alentado las protestas (Solo ha dicho que se siente orgulloso de los que se manifiestan por el pueblo palestino, que no es lo mismo); ni ha dicho "vosotros tendréis los votos, pero yo tengo las antorchas", que se ha imaginado Ayuso y que los medios han puesto en boca de Sánchez.
0
Vactor20
Estan modificando el discurso. Ya no lo niegan, ahora dicen que ya no es para tanto. Porque ya han visto que la posicion es insostenible, pero no pueden dar la razon al gobierno asi de golpe
0
Rogue
Los asesinatos de violencia de genero no son tan graves, porque las avisaban (amenazaban) muchas veces. Lol
0
tricionide
mas sinvergeunza no se puede ser .
0
higlewit
Esto es espeluznante. Poner a estos analfabetos en el lado de defender a Israel no es nada bueno para Israel. Está la alternativa mejor de que no haya nadie.
0

