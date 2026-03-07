Portátiles enrollables y superagentes de IA, Lenovo revoluciona el futuro tecnológico

Como mayor fabricante de ordenadores personales del mundo, la compañía ha pasado en los últimos años de centrarse en la producción de dispositivos a desarrollar sistemas multiplataforma que se adaptan con fluidez a las necesidades de las personas. "La capacidad de computación ahora puede ir a cualquier parte. Antes requería ese gran sistema que impresionaba. Eso sigue existiendo y tiene sus casos de uso, pero hoy de verdad puede estar en cualquier sitio", explicó Steve Long, vicepresidente sénior del Intelligent Devices Group (IDG) de Lenovo.