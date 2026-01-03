edición general
2 meneos
8 clics
«Pórtate bien, los Reyes Magos te vigilan»: por qué el chantaje a los niños no es la mejor estrategia educativa

«Pórtate bien, los Reyes Magos te vigilan»: por qué el chantaje a los niños no es la mejor estrategia educativa

Tanto este tipo de chantajes, como las amenazas, recompensas condicionadas o el miedo, no son buenas estrategias para controlar el comportamiento de los más pequeños. «Se os pequenos obedecen máis por temor que por comprensión, ou se amosan resistencia, ansiedade ou inseguridade fronte as nosas indicacións, pon de manifesto a necesidade de reflexionar sobre o noso estilo educativo e sobre o ambiente emocional que se respira na casa e na familia», expone. «Resulta moito máis adecuado ensinar que portarse ben non é para recibir agasallos.

| etiquetas: educación , chantaje , reyes , niños
2 0 0 K 36 ocio
2 comentarios
2 0 0 K 36 ocio
Pacman #1 Pacman
Chavales, por eso hay que saber configurar una VPN y un proxy
0 K 12
#2 Tiranoc
Pórtate bien, el tío Sam te vigila.
0 K 7

menéame