edición general
Porsche fuera del índice valores DAX

Sorpresa en los mercados alemanes, el prestigioso fabricante de coches alemán ya no aparecerá en la lista de Franckfurt, la bajada de ventas y la pérdida de valor de 1/3 de su valor en el último año ha sido la puntilla para la salida del mercado de cotizadas alemán. “Se han caído las ventas, tiene que hacer ajustes de costos, las ventas en China no despegan y la estrategia del auto eléctrico choca contra los mejores autos eléctricos chinos, juntado a los aranceles en EEUU con unos aranceles del 27% por no construir allí.”

11 comentarios
HeilHynkel #5 HeilHynkel
El problema de Porsche es pasó de hacer deportivos a hacer SUVebordillos. Las viejas encantadas, pero han perdido su atractivo.

Y menos mal que sigue el 911.
Gry #1 Gry
Alguien cometió el error de declarar una guerra comercial al principal mercado de exportación de coches europeos cabreando a sus clientes. :hug:

¡Pero tranquilo, basta con sacar del cajón y modernizar un poco unos diseños antiguos para que las ventas se disparen!  media
cosmonauta #2 cosmonauta *
#1 Pues algo de razón tienes con los diseños antiguos.

Deberían volver a fabricar coches en vez de furgonetas rápidas y lujosas.

Sólo hay que meterse en un 911 de los 90 para verlo.
#3 juanac
#2 Totalmente. Yo veo Porsches modernos y pienso "ahí va un padre llevando a los hijos al cole y luego al Mercadona". Me dan cero sensación de exclusividad, lujo y diseño diferencial.
cosmonauta #4 cosmonauta
#3 Ni deportividad.
#6 Aaaa3
#3 toda la razon. Da mas sensacion de lo que dices un "misero" mazda mx5, que la basura del cayenne.
2 K 28
jonolulu #7 jonolulu
#2 Siguen haciéndolos, pero venden más SUVs
#8 Klamp
#1 el Tiger no lo hacía porshe, ellos fabricaron el ferdinand o elefante
#11 taladror
#1 las ventas se disparen!
#10 drstrangelove
Porsche estaba en la cresta de la ola cuando la burbuja inmobiliaria no paraba de hincharse y los bancos daban un 110% de la hipoteca + coche. Ahí se hincharon a vender cayenes.

Ahora han querido repetir la jugada en China, pero les ha salido rana porque los chinos, mas avispados, han aprendido a hacer sus coches más baratos.

De todas formas no es la primera vez que están en crisis, en los 80 también estuvieron a un pelo de desaparecer por no modernizar sus métodos de fabricación.
#9 BurraPeideira_
Dice el articulista que los coches que vienen de china son mejores...
Cómo de flipao hay que estar para escribir eso...
