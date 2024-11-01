Porsche fuera del índice valores DAX  

Sorpresa en los mercados alemanes, el prestigioso fabricante de coches alemán ya no aparecerá en la lista de Franckfurt, la bajada de ventas y la pérdida de valor de 1/3 de su valor en el último año ha sido la puntilla para la salida del mercado de cotizadas alemán. “Se han caído las ventas, tiene que hacer ajustes de costos, las ventas en China no despegan y la estrategia del auto eléctrico choca contra los mejores autos eléctricos chinos, juntado a los aranceles en EEUU con unos aranceles del 27% por no construir allí.”