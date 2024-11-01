Porsche fuera del índice valores DAX  

Sorpresa en los mercados alemanes, el prestigioso fabricante de coches alemán ya no aparecerá en la lista de Franckfurt, la bajada de ventas y la pérdida de valor de 1/3 de su valor en el último año ha sido la puntilla para la salida del mercado de cotizadas alemán. “Se han caído las ventas, tiene que hacer ajustes de costos, las ventas en China no despegan y la estrategia del auto eléctrico choca contra los mejores autos eléctricos chinos, juntado a los aranceles en EEUU con unos aranceles del 27% por no construir allí.”
Y menos mal que sigue el 911.
¡Pero tranquilo, basta con sacar del cajón y modernizar un poco unos diseños antiguos para que las ventas se disparen!
Deberían volver a fabricar coches en vez de furgonetas rápidas y lujosas.
Sólo hay que meterse en un 911 de los 90 para verlo.
sedisparen!
Ahora han querido repetir la jugada en China, pero les ha salido rana porque los chinos, mas avispados, han aprendido a hacer sus coches más baratos.
De todas formas no es la primera vez que están en crisis, en los 80 también estuvieron a un pelo de desaparecer por no modernizar sus métodos de fabricación.
