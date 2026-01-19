Poniendo exámenes universitarios en la era de los chatbots [ENG]

Lo que más me gusta de enseñar "Estrategias de código abierto" en la École Polytechnique de Louvain es lo mucho que aprendo de mis estudiantes, especialmente durante el examen. No me gustan los exámenes. Todavía tengo pesadillas con ellos. Por eso intento subvertir este momento estresante y convertirlo en una oportunidad de aprendizaje. Sé que la adrenalina aumenta drásticamente la memorización. Me aseguro de explicarle a cada estudiante lo que espero de ellos y de ser útil.