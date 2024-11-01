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Polonia reabre el debate sobre sus futuros submarinos y duda de la sueca Saab

Polonia reabre el debate sobre sus futuros submarinos y duda de la sueca Saab

El programa Orka, llamado a devolver a Polonia una capacidad submarina moderna tras años de deterioro de su flota, atraviesa su momento más delicado desde que Varsovia anunció en noviembre de 2025 la selección del submarino sueco A26 Blekinge de Saab como opción preferente para la Armada polaca. Lo que hace apenas unos meses se presentó como una decisión estratégica ya cerrada, hoy se ha transformado en una negociación cargada de incertidumbres técnicas, industriales y políticas.

| etiquetas: polonia , suecia , saab , a26 blekinge , orka , submarino
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