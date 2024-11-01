Polonia y Lituania abren sus puertas a las tropas estadounidenses que se puedan retirar de Alemania

Polonia y Lituania han manifestado este jueves su predisposición a aceptar las tropas estadounidenses que finalmente puedan salir de Alemania, tras las discrepancias con Estados Unidos, después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, cuestionara la falta de estrategia de Washington en la guerra de Irán. "Nos interesa garantizar que estas tropas, que podrían ser retiradas de Alemania, permanezcan en Europa", ha afirmado el presidente lituano, Gitanas Nauseda, quien el miércoles recibió la visita de su homólogo polaco, Karol Nawrocki...