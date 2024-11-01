·
20
meneos
35
clics
Polonia denuncia una "violación sin precedentes" de su espacio aéreo tras derribar varios drones rusos
El mando polaco invita a la población a 'quedarse en casa' durante el desarrollo de las operaciones militares.
|
etiquetas:
:
polonia
,
ucrania
,
rusia
,
drones
18
2
0
K
236
actualidad
20 comentarios
18
2
0
K
236
actualidad
#1
shake-it
*
Europa escandalizada con esto (unos drones derribados) y no con que Israel haya atacado a Qatar, Siria, Cisjordania y Líbano en menos de 48 horas, matando a decenas de personas.
21
K
232
#2
Gry
*
#1
Israel podría bombardear la Moncloa mañana y la respuesta de la UE y los EEUU sería decir que nos lo hemos buscado por decir que los israelíes son una panda de asesinos genocidas.
14
K
169
#7
Dene
#2
yo creo que lo mejor sería decirles a los sionazis que el gobierno se traslada temporalmente a Genova 13 Rue del Percebe....
1
K
16
#18
OCLuis
*
#2
Seguro que el VOX y el PP se unirían a las críticas: esos 2 partidos aprovecharían la oportunidad para traicionar a España y a los españoles.
Otra vez.
0
K
11
#5
cosmonauta
#1
Ambas afirmaciones son falsas.
6
K
-2
#8
pip
#1
más que "escandalizado", personalmente lo que estoy es "acojonado" ante cualquier mínimo indicio de que ésto pudiese derivar en una guerra entre Rusia y la OTAN. Como soy alguien crecido durante los 80, el tema de la guerra nuclear me lo tomo muy en serio y me genera una ansiedad profunda.
Lo que no quita para que esté también profundamente asqueado por el exterminio de Gaza. No es incompatible.
3
K
39
#9
shake-it
#8
Mira, si nos tiramos unos pepinos nucleares y nos aniquilamos, aceleramos un poco el tema y obtenemos los resultados de los próximos 100 años en un día y sin tanta agonía. Hay que mirar el lado bueno de las cosas.
1
K
35
#15
avalancha971
#1
Hombre, lo de Europa con Israel no tiene nombre, pero hay que reconocer que esto es otro nivel para Europa por ser mucho más cercano.
Cuando preguntan que por qué nos volvamos tanto por el genocidio en Gaza y no por el que está ocurriendo en Sudán, mi respuesta es que porque Israel es un país cercano a Europa por sus vínculos culturales y comerciales. Por ello, tenemos una responsabilidad mayor mientras mantengamos esa relación.
Pues de manera similar, un ataque dentro del propio territorio de la Unión Europea, está un nivel por encima de los ataques ocurridos fuera.
0
K
10
#17
shake-it
*
#15
Es que no ha sido un ataque. Ha sido una invasión del espacio aéreo, posiblemente accidental. Y aunque no lo fuese. Tú sabes la cantidad de veces que se invade el espacio aéreo de países de la OTAN? Innumerables. Sin ir más lejos hace unas semanas un avión militar de Mauritania invadió el espacio aéreo español e incluso aterrizó en territorio español. Y no pasó nada. Y hace un año o así, aviones rusos invadieron el espacio aéreo sueco. Y tampoco pasó nada. Todo esto de ahora es retórica belicista para que nos dejemos los euros en material militar, preferentemente norteamericano.
1
K
30
#20
osmond
#1
hombre, digo yo que es normal que te escandalizes más cuando entran en tu casa que cuando entran en la casa de un tipo de Mozambique.
0
K
7
#6
Supercinexin
Que España esté metida en jaranas tan peligrosas con éstas gentes con las que tenemos que ver nada y menos y cuyos intereses de hecho chocan frontalmente con los nuestros, es inadmisible.
OTAN no, bases fuera.
3
K
58
#16
The_real_deal
Esto sera como las interferencias rusas en el gps del avion de Ursulayen o ahora si que si Putin ataca la OTAN
2
K
38
#19
cosmonauta
*
#16
Solo son unas maniobras. Oh wait!
0
K
12
#3
Khadgar
Hombre, es que a alguien le tendremos que comprar las armas para defendernos del peligro de Rusia y uno de esos benefactores altruistas es Israel ¿no?
Este comentario ha sido patrocinado por Friedrich Merz.
1
K
26
#4
Torrezzno
Bien hecho, al suelo esos drones
1
K
25
#10
Sinfonico
#0
meneame.net/story/polonia-activa-tras-alerta-ucraniana-sobrevuelo-dron
1
K
22
#13
strike5000
A mí me preocupa más que haya carteristas en mi barrio que el que haya un asesino en serie en Pontevedra. Nos preocupamos más por lo que nos afecta directa o cercanamente.
Y si hablamos de conflictos lejanos y que no están de moda (o no tienen detrás el respaldo político de ciertos países) ya ni te cuento.
notimundo.com.mx/masacre-en-el-este-del-congo-71-civiles-asesinados-po
0
K
10
#14
lordban
#_1
Todo país debe preocuparse primero por su propio espacio aéreo que el del resto, obviamente.
0
K
7
#11
NoMeVeas
Que curioso, hace unas horas cuando atacaron los barcos de ayuda humanitaria en Tunez decian que un dron no podria llegar tan lejos. Ahora si? Jajajajajaa esto es un cachondeo, se rien del personal como quieren.
1
K
7
#12
platypu
#11
Como puedes ser tan ignorante? Es que ni un minimo
0
K
7
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
