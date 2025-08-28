edición general
Polonia construirá la primera central nuclear a pequeña escala (SMR) en Włocławek, la primera de este tipo en Europa [ENG]

Según anunció el gigante de la energía estatal Orlen el jueves, Polonia construirá el primer reactor nuclear modular (SMR) BWRX-300 de Europa, marcando un paso importante en su abandono del carbón y hacia energías más limpia. "La primera planta de energía nuclear BWRX-300 de Europa se construirá en Polonia: estamos construyendo la energía del mañana", dijo el CEO de Orlen, Ireneusz Fąfara, en un comunicado de prensa.

Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#6 Últimos reactores en occidente:

13 años de retrasos y 16000 millones de sobrecoste en Francia
www.meneame.net/story/francia-completa-conexion-red-flamanville-3-prim

25000 millones de sobrecoste en UK
www.meneame.net/story/coste-reactor-nuclear-sizewell-c-alcanzara-49-00

16000 millones de sobrecoste en EEUU
www.meneame.net/story/inicia-operacion-comercial-cuarta-unidad-central

10000 millones de sobrecoste en Francia…   » ver todo el comentario
0 K 20
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
A ver por cuanto sale la broma en sobrecostes y retrasos.
Los últimos reactores en occidente han salido bastante caros con respecto al presupuesto inicial.
0 K 20
DORO.C #6 DORO.C *
#4 Pero esa lacra aplica a todo, no sólo a la construcción de centrales nucleares.
0 K 10
#7 silzul
#4 Según tengo entendido... Se debe a que no hay knowhow con los nuevos modelos. Por lo que cada central es única... Luego, la complejidad ingenieril debe de ser el cojón.

En China, en cambio como van construyendo muchas ya las hacen rápido y "baratas".
1 K 23
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#7 comparas comunismo y capitalismo
0 K 20
#13 silzul
#9 Se llama construir como churros, o no construir como churros.

Si cada central es un proyecto único... Y debe de resolver problemas que nunca se han resuelto previamente en otros reactores de 3 y 3+ generación... Normal que sea cara. Más sino, hay empresas que sean especialistas en esos reactores y hayan hecho varias de ese tipo.... Es cara ^ cara.

Ahora, la realidad. En occidente se están construyendo poquisimo a nada de nuclear. Muchas innovando en reactores de 3 a 3+ generación, que no…   » ver todo el comentario
1 K 20
#14 silzul
#11 Bueno, no sé si en China son muy duchos a eso... Y si lo dices por su condición de dictadura... Pues quien sabe.

Lo que está claro es lo que digo en #13
0 K 7
Torrezzno #15 Torrezzno
#13 tienes toda la razón, los mismos constructores aprenderán de las centrales previas y cada vez será mas eficiente
0 K 13
Torrezzno #11 Torrezzno
#7 en china no hay sobrecostes y si los hay nunca te enteraras
1 K 33
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#4

Se te olvida que es un SMR (experimental) creo que hay uno chino y otro ruso operativos tan solo (uno en un barco)
0 K 14
Torrezzno #1 Torrezzno
Mola, estos bichos tienen seguridad pasiva asi que no dependen de energía externa para no explotar
0 K 13
DORO.C #5 DORO.C
Buena noticia. A ver que tal sale.
0 K 10
loborojo #2 loborojo
Supongo que con lo rentable y eficientes que son será la iniciativa privada quien afronte está inversión y no un estado intervención antiliberal.
0 K 9
mr_b #3 mr_b
#2 Polonia ha aprendido que un sector estratégico, como es la energía, no tiene que depender de ninguna empresa privada, por eso lo va a construir el Estado como servicio público, no como empresa para ganar dinero.
3 K 55
loborojo #10 loborojo
#3 Al final algo de comunismo siempre queda, que pena.
0 K 9

