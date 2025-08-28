Polonia construirá la primera central nuclear a pequeña escala (SMR) en Włocławek, la primera de este tipo en Europa [ENG]

Según anunció el gigante de la energía estatal Orlen el jueves, Polonia construirá el primer reactor nuclear modular (SMR) BWRX-300 de Europa, marcando un paso importante en su abandono del carbón y hacia energías más limpia. "La primera planta de energía nuclear BWRX-300 de Europa se construirá en Polonia: estamos construyendo la energía del mañana", dijo el CEO de Orlen, Ireneusz Fąfara, en un comunicado de prensa.