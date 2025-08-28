Polonia construirá la primera central nuclear a pequeña escala (SMR) en Włocławek, la primera de este tipo en Europa [ENG]

Según anunció el gigante de la energía estatal Orlen el jueves, Polonia construirá el primer reactor nuclear modular (SMR) BWRX-300 de Europa, marcando un paso importante en su abandono del carbón y hacia energías más limpia. "La primera planta de energía nuclear BWRX-300 de Europa se construirá en Polonia: estamos construyendo la energía del mañana", dijo el CEO de Orlen, Ireneusz Fąfara, en un comunicado de prensa.
Los últimos reactores en occidente han salido bastante caros con respecto al presupuesto inicial.
En China, en cambio como van construyendo muchas ya las hacen rápido y "baratas".
Si cada central es un proyecto único... Y debe de resolver problemas que nunca se han resuelto previamente en otros reactores de 3 y 3+ generación... Normal que sea cara. Más sino, hay empresas que sean especialistas en esos reactores y hayan hecho varias de ese tipo.... Es cara ^ cara.
Ahora, la realidad. En occidente se están construyendo poquisimo a nada de nuclear. Muchas innovando en reactores de 3 a 3+ generación, que no… » ver todo el comentario
Lo que está claro es lo que digo en #13
Se te olvida que es un SMR (experimental) creo que hay uno chino y otro ruso operativos tan solo (uno en un barco)