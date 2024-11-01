edición general
Política, guerra y poder: cómo el turrón pasó de símbolo de Al-Ándalus a emblema navideño en nuestros días

Aunque se ha convertido en uno de los productos estrella e insignia del período navideño, la realidad es que se trata de un producto marcado por la historia, la política, el poder y la tradición. Su origen seguro que sorprende a más de uno. Cada diciembre ocurre lo mismo: el turrón vuelve a ocupar un lugar central en las mesas españolas, como si siempre hubiera estado ahí, inmutable, ajeno al paso del tiempo y a las tensiones del mundo. Pero detrás de esa tableta -dura o blanda, con almendra o reinventada con sabores imposibles............

| etiquetas: turron , guerra , politica , poder , simbolo , al-ándalus
2 comentarios
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El ultimo raro que he probado, es el turrón de torrezno, desde luego no lo vuelvo a comer, ni aunque me inviten.
tul #2 tul
veras cuando se enteren los fachos que el turron es cosa de moros, la llorera va a ser tremenda xD
