La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia

La víctima se refugió en la garita de vigilancia del aparcamiento público y el individuo, que iba con el torso al descubierto, rompió el cristal a golpes

| etiquetas: pistola eléctrica , garaje valencia , caso aislado
6 comentarios
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Llevamos unas semanas en la comunidad valenciana con tiroteos y movidas, hoy otra en xirivella, esto, lo otro

Si fuera el botanic teníamos la liada máxima, pero estando el asesino de mazón, no hay jaleo, no vaya a ser que se use esto para espantar turistas :roll:
Pedrodelafuente459 #6 Pedrodelafuente459
No acabo de entender cuál fue el motivo de su agresividad.
#3 Kuruñes3.0
Iba a hacer un chascarrillo sobre que una vez más ha sido inmigrante chino, pero al parecer eso es strike por incitación al odio xD
ChatGPT #5 ChatGPT
#3 es inmigrante, pero salvo que haya mucho chino en Argelia….
Natxelas_IV #2 Natxelas_IV
En los comentarios dicen que es argelino. Alguien lo puede confirmar o nos quedamos con que es hombre y ya?
#4 Kuruñes3.0
#2 Lo dice la noticia.
