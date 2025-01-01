edición general
La Policía Nacional desarticula una red que robó más de 50 coches para venderlos por piezas en Marruecos

La Policía Nacional desarticula una red que robó más de 50 coches para venderlos por piezas en Marruecos

La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal establecida en Madrid y Guadalajara que robó más de 50 vehículos para luego venderlos por piezas en talleres de reparación de Marruecos. Las piezas se embarcaban hacia el país norteafricano desde el Puerto de Algeciras. En la operación han sido detenidas nueve personas, entre ellos los cabecillas, y se han recuperado piezas valoradas en 1,25 millones de euros y cuatro vehículos completos.

Kantinero
Anda.....vienen a España a colaborar en el comercio internacional, eso esta bien, les mandamos (se mandan ellos a ellos mismos) coches robados y nos mandan tomates y hachis.
ContinuumST
A ver, que yo me entere, ¿tú montas un contenedor el Algeciras con lo que sea y ya está? ¿Ni un papel?¿Ni un justificante de nada? Algo me huele raro en todo esto.
pirat
Bicicletas debe haber millones, a mi me han robado 4, la primera 3 veces... la primera vez un magrebí que cuando le pillé 2 días después pavoneándose por donde la había robado, me la volvió a robar la policía local... hasta que pude demostrar la propiedad con la factura de 12 años que aún encontré.
karaskos
Errónea, no todos eran coches, algunos eran Stellantis.
