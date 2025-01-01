La Policía Nacional desarticula una red que robó más de 50 coches para venderlos por piezas en Marruecos

La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal establecida en Madrid y Guadalajara que robó más de 50 vehículos para luego venderlos por piezas en talleres de reparación de Marruecos. Las piezas se embarcaban hacia el país norteafricano desde el Puerto de Algeciras. En la operación han sido detenidas nueve personas, entre ellos los cabecillas, y se han recuperado piezas valoradas en 1,25 millones de euros y cuatro vehículos completos.