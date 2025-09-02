La Policía mata a tiros en el centro de Marsella a un hombre sospechoso de apuñalar a tres personas

Un hombre ha apuñalado a tres personas en el interior de un hotel del centro de la ciudad francesa de Marsella antes de salir a la calle y caer abatido por los disparos efectuados por las fuerzas de seguridad, según las primeras informaciones, que no detallan las circunstancias de este suceso. El ataque comenzó dentro del hotel, donde tres personas sufrieron heridas de arma blanca. Una de ellas se encuentra en estado crítico, han informado fuentes de la Fiscalía a la cadena BFM TV.