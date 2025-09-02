edición general
La Policía mata a tiros en el centro de Marsella a un hombre sospechoso de apuñalar a tres personas

Un hombre ha apuñalado a tres personas en el interior de un hotel del centro de la ciudad francesa de Marsella antes de salir a la calle y caer abatido por los disparos efectuados por las fuerzas de seguridad, según las primeras informaciones, que no detallan las circunstancias de este suceso. El ataque comenzó dentro del hotel, donde tres personas sufrieron heridas de arma blanca. Una de ellas se encuentra en estado crítico, han informado fuentes de la Fiscalía a la cadena BFM TV.

Kantinero #2 Kantinero
Un tío que se pasea con un arma blanca y hace uso de ella contra 3 personas se arriesga a que le pase lo que le ha pasado, que se joda.
#4 guillersk
#2 basicamente
Libelulo #6 Libelulo
Pues si han matao al tunecino agresor bien matao está.
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#8 Pero la mafia su feudo en Francia es Marsella, otra cosa es que ese sea un seguidor de ala, a si le ha ido.
MacMagic #1 MacMagic
Pues vaya, como esta el patio.
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
Lo raro es que le dieran un besito
platypu #3 platypu *
En los 80 era peor.

Si poneis Marseille en twitter os sale el video. El colega hace amago de atacar a los policias y recibe lo que se merece
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#3 Marsella siempre ha sido el feudo de la mafia francesa.
platypu #8 platypu
#5 La mafia no se mete en pleno centro turistico de Marsella con un cuchillo diciendo lo grande que es ala
#11 Pepepistolas
En Españita habria quien saldria acusando de violencia policial y no digo quienes}}
#9 Hollywoodlandia *
Otro devoto que se va con 20 vírgenes, al final nos quedamos sin pensiones.
