La Policía Local de La Línea encuentra una cría de gato agonizando dentro de una bolsa de plástico

La rápida intervención de la Policía Local de La Línea de la Concepción ha permitido salvar la vida de una cría de gato de apenas unas semanas, localizada en estado crítico dentro de una bolsa de plástico después de que los agentes recibieran un aviso a través del 092. Cuando llegaron al lugar indicado en la llamada, los agentes comprobaron que dentro de la bolsa se encontraba el animal, prácticamente sin fuerzas y con claros signos de haber estado a punto de morir. Desde la Policía Local han condenado lo ocurrido y han recordado que...