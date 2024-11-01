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La Policía Local de La Línea encuentra una cría de gato agonizando dentro de una bolsa de plástico

La Policía Local de La Línea encuentra una cría de gato agonizando dentro de una bolsa de plástico

La rápida intervención de la Policía Local de La Línea de la Concepción ha permitido salvar la vida de una cría de gato de apenas unas semanas, localizada en estado crítico dentro de una bolsa de plástico después de que los agentes recibieran un aviso a través del 092. Cuando llegaron al lugar indicado en la llamada, los agentes comprobaron que dentro de la bolsa se encontraba el animal, prácticamente sin fuerzas y con claros signos de haber estado a punto de morir. Desde la Policía Local han condenado lo ocurrido y han recordado que...

| etiquetas: la línea , gatito , cría de gato , agonizando , bolsa de plástico
13 3 2 K 27 Abuso_Animal
9 comentarios
13 3 2 K 27 Abuso_Animal
Pertinax #1 Pertinax
¿Por una rata se habrían preocupado? Negativos a mi.
8 K 95
mosfet #2 mosfet
#1 Hay gatete, hay meneo, es una regla.
3 K 28
Pertinax #3 Pertinax *
#2 Es que son tan monos...
0 K 20
#5 NeuronaSur
#1 o por la ladilla ibérica?. No son de animales son de mascotas.
0 K 9
Pertinax #6 Pertinax *
#5 Las ratas también son mascotas. Muy inteligentes, y más cariñosas que un gato, por cierto.
1 K 29
Urasandi #4 Urasandi
Un gatete de una semana va a tener chip...
0 K 11
EstilistaDeComadrejas #7 EstilistaDeComadrejas
Odio los tuits de gatos, los post de gatos, las noticias de gatos, los memes de gatos, los vídeos de gatos familiares en IA pero Ojalá se muera el hijo de puta que hizo eso! Lentamente de un cáncer de cojones con metástasis ósea y presionando los centros nerviosos. ( Ah y odio también los putos peluches de gatos)
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Pertinax #8 Pertinax
#7 Eso debe ser porque no se llevan bien con las comadrejas.
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#9 Kuipersea
Las especies que aniquilan se alegran de este hecho
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menéame