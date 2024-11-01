La Policía indonesia dice que Matilde murió asfixiada: "Se sentaron sobre su cuerpo dormido hasta que no pudo respirar"

La autopsia de la española Matilde Muñoz, presuntamente asesinada el 2 de julio en Lombok (Indonesia), ha sido retrasada a este jueves, ya que solo hay un único médico forense disponible en la provincia indonesia de Nusa Tenggara Occidental, a la que pertenecen unas 400 islas, entre ellas Lombok. No obstante, la investigación policial sigue su curso y arroja novedades sobre la forma en la que tuvo lugar el crimen, si bien será el examen médico el que determine la causa exacta de la muerte de la española.