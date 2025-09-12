edición general
La Policía busca a un profesor por facilitar a un grupo prorruso información para lanzar medio millar de ciberataques contra España

La Audiencia Nacional ordena la detención de Enrique Arias Gil como presunto integrante de la red de apoyo de los ‘hackers’ Noname057

| etiquetas: rusia , españa , noname057 , europol , terrorismo
Tkachenko #4 Tkachenko
Multicuentas detected
antesdarle #5 antesdarle
#4 proyectando de buena mañana :popcorn:
Tkachenko #1 Tkachenko
Represión, pero de la buena
Torrezzno #2 Torrezzno
#1 corre Enrique corre! xD
antesdarle #3 antesdarle
#2 está en Rusia, poco tiene que correr ya. Bueno al menos sabemos que ya no volverá
