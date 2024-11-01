La Policía británica detiene a más de 200 personas por protestar a favor de la ONG Palestine Action en Londres

La Policía Metropolitana de Londres (Met Police) ha efectuado este sábado más de 200 detenciones durante una protesta pacífica a favor de la organización propalestina Palestine Action, ilegalizada en el Reino Unido, celebrada en el centro de la capital británica.
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El Reino Unido prohibió Palestine Action bajo la Ley de Terrorismo de 2000 después de que algunos de sus miembros irrumpieran en un aeródromo militar en junio de 2025 y pintaran con aerosol dos aviones militares, entre otros incidentes. El valor de los daños fue evaluado en 7 millones de libras. Alguien trinco a lo bestia con esta evaluación, que no nos falte la corrupción inherente a los piratas.
La decisión fue tomada por la entonces ministra del Interior… » ver todo el comentario
El sistema impone sus leyes y se las salta cuando le conviene.
Los ingleses y los yanquis están siendo "cooperadores necesarios" de un genocidio.
Sin el apoyo y consentimiento de los yanquis, Netanyahu no se hubiera atrevido a exterminar a los palestinos.
Cómplices.
El delito en el derecho moderno depende de quien lo comete. Si el genocida es Netanyahu entonces no es genocidio.