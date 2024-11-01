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La Policía británica detiene a más de 200 personas por protestar a favor de la ONG Palestine Action en Londres

La Policía británica detiene a más de 200 personas por protestar a favor de la ONG Palestine Action en Londres

La Policía Metropolitana de Londres (Met Police) ha efectuado este sábado más de 200 detenciones durante una protesta pacífica a favor de la organización propalestina Palestine Action, ilegalizada en el Reino Unido, celebrada en el centro de la capital británica.

| etiquetas: reino unido , protestas , derechos , palestina , genocidio , sionismo , polí
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4 comentarios
12 2 0 K 164 actualidad
karakol #2 karakol *
No olvidemos algunas cositas.

El Reino Unido prohibió Palestine Action bajo la Ley de Terrorismo de 2000 después de que algunos de sus miembros irrumpieran en un aeródromo militar en junio de 2025 y pintaran con aerosol dos aviones militares, entre otros incidentes. El valor de los daños fue evaluado en 7 millones de libras. Alguien trinco a lo bestia con esta evaluación, que no nos falte la corrupción inherente a los piratas.

La decisión fue tomada por la entonces ministra del Interior…   » ver todo el comentario
5 K 94
#3 unocualquierax *
#2
El sistema impone sus leyes y se las salta cuando le conviene.
Los ingleses y los yanquis están siendo "cooperadores necesarios" de un genocidio.
Sin el apoyo y consentimiento de los yanquis, Netanyahu no se hubiera atrevido a exterminar a los palestinos.
Cómplices.
3 K 63
Tkachenko #1 Tkachenko
Lo de Putin es tremendo :troll:
1 K 39
#4 soberao
200 personas detenidas por ejercer su derecho de manifestación y ningun periódico o noticias de ninguna nación occidental abrirá las noticias llevándose las manos a la cabeza por este abuso de una nación que se supone democrática y basada en los derechos más fundamentales porque esto no pasa en Rusia, Venezuela o Irán.
El delito en el derecho moderno depende de quien lo comete. Si el genocida es Netanyahu entonces no es genocidio.
1 K 39

menéame