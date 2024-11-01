·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
12
clics
La policía de Berlín pinta con spray sobre un grafiti con la bandera de Palestina
El 6 de septiembre se vio a la policía de Berlín pintando con spray sobre un grafiti con la bandera palestina.
|
etiquetas
:
policía
,
graffiti
,
fascismo
,
alemania
,
represión
,
europa
#2
davidvsgoliat
Alemania, siempre en el lado nazi de la historia.
2
K
39
#3
Malinke
Denuncia a esa mujer por pintarrajear paredes.
0
K
11
#1
Mangione
*
¿Se puede ser más patético? Llevar una placa para eso...
Ahora, no pintes tú algo con estética o mensaje, que entonces...
¿Cómo se las arreglan en Alemania para tener a tanta gentuza siempre en el lado malo de la historia?
0
K
8
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
