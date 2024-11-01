edición general
La policía de Berlín pinta con spray sobre un grafiti con la bandera de Palestina

La policía de Berlín pinta con spray sobre un grafiti con la bandera de Palestina  

El 6 de septiembre se vio a la policía de Berlín pintando con spray sobre un grafiti con la bandera palestina.

#2 davidvsgoliat
Alemania, siempre en el lado nazi de la historia.
Malinke #3 Malinke
Denuncia a esa mujer por pintarrajear paredes.
Mangione #1 Mangione *
¿Se puede ser más patético? Llevar una placa para eso... :palm:

Ahora, no pintes tú algo con estética o mensaje, que entonces... :roll:
¿Cómo se las arreglan en Alemania para tener a tanta gentuza siempre en el lado malo de la historia?
