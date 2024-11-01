Polémica por un tweet en castellano en 3Cat / TV3 : “Lamentamos el error” [CAT]

Anoche, durante la emisión del programa Eufòria a TV3, la cuenta de X de 3Cat hizo un tuit parcialmente en castellano, y enseguida empezaron a aparecer tuits de gente quejándose de que la televisión pública de Catalunya hiciera tuits en español. Rápidamente, el tweet fue borrado, pero la polémica ya circulaba por las redes. Posteriormente, el perfil de 3Cat hizo un tuit en el que pedía disculpas por el error. "Durante la emisión de Euforia hemos publicado por error un tuit parcialmente en castellano. Todos nuestros tuits son siempre en catalán"