edición general
¿Podría ser Holanda el primer país en legalizar el MDMA? [ENG]

En una pista de baile en Ámsterdam en 1984, al DJ holandés Joost van Bellen le dijeron: "Tienes que probar esto." Tomó un poco de MDMA y, despertado por su curiosidad, pronto se tragó una pastilla entera. Naturalmente, tuvo un viaje increíble. (Todos recuerdan la primera vez que sintieron esa euforia.) "Todo fue como una experiencia completamente nueva. Nos tocábamos; sensaciones y calidez", se le cita en XTC – una biografía, coescrita por Wietse Pottjewijd. La escena del éxtasis despegó entonces y la droga fue fundamental para el auge de la mú

sleep_timer #1 sleep_timer
En mis tiempos jóvenes, cuando Ximo Bayo... pues joooooooder... la primera vez que probé esa mierda.
#6 kaos_subversivo
#5 pues como no me pongas los enlaces en español o en ingles me da que no puedo aprender nada :-/
#2 kaos_subversivo
Pues me da que no, porque Holanda no es un país
pingON #3 pingON
#2 Países Bajos te va mejor ?
#4 kaos_subversivo
#3 va bien no confundir lo que sería una provincia con lo que seria un pais
qwertyTarantino #5 qwertyTarantino
#4 #3 cuidado que alguien podría replicarte aquello de "va bien no confundir una región histórica con una provincia" o "Va bien no confundir dos provincias en la actualidad con una sola" ;)

nl.wikipedia.org/wiki/Holland
nl.wikipedia.org/wiki/Provincies_van_Nederland
porculizador #7 porculizador
La primera vez..... puffff, una de las mejores tardes de mi vida. Todo el mundo debería probarlo la menos una vez, irse de este mundo sin probar eso debería considerarse un crimen por desaprovechamiento de la vida.
