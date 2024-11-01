¿Podría ser Holanda el primer país en legalizar el MDMA? [ENG]

En una pista de baile en Ámsterdam en 1984, al DJ holandés Joost van Bellen le dijeron: "Tienes que probar esto." Tomó un poco de MDMA y, despertado por su curiosidad, pronto se tragó una pastilla entera. Naturalmente, tuvo un viaje increíble. (Todos recuerdan la primera vez que sintieron esa euforia.) "Todo fue como una experiencia completamente nueva. Nos tocábamos; sensaciones y calidez", se le cita en XTC – una biografía, coescrita por Wietse Pottjewijd. La escena del éxtasis despegó entonces y la droga fue fundamental para el auge de la mú