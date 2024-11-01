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Poder y gloria(cat)
EL auge de las Iglesias evangeliques en Catalunya y como algunas son una pieza clave en el giro ultraconservador global. Programa de 30 minuts.
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iglesias evangélicas
,
ultraconservadores
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actualidad
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#6
javierchiclana
*
#5
¿Anticonstitucional? Estás equivocado.
Los catequistas están en las escuelas, no por la Constitución sino por el Concordato con el Vaticano que se puede romper en cualquier momento con mayoría simple en Congreso y Senado.
Tiene que ver en que la escuela tiene que ser la forma de que tengan un punto de referencia fuera de la burbuja de superstición que pueden tener en su casa.
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#8
Pertinax
#6
Hablamos de la Iglesia Evangélica, no de la Católica. Esto no tiene que ver con el Vaticano.
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#9
javierchiclana
*
#8
En el momento que caiga el concordato católico caen los catequistas (todos) en las escuelas no privadas. Las religiones minoritarias aprovechan los privilegios de la católica.
Es un abuso infantil del que se nos hace cómplices.
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#10
Pertinax
*
#9
¿Sabes cuántos evangelistas hacen proselitismo en las escuelas? Te los cuento con los dedos de una mano, y me sobran dedos. Esa no es solución. Que no me parecería mal, pero no arreglaría nada.
1
K
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#11
javierchiclana
*
#10
¿Cuántos dedos tienes en una mano?
"Para el curso escolar 2024-2025, en España hay un total de 376 profesores de Enseñanza Religiosa Evangélica (ERE)... Se estima que cerca de 4.000 alumnos no reciben esta enseñanza por falta de contratación de profesorado por parte de las administraciones, especialmente en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias y Andalucía.
0
K
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#12
Pertinax
#11
Precisamente. Hay más
profesores
de cualquier otra materia. Y los críos no asisten a esas clases por voluntad propia, les envían sus padres.
Que habría que sacarles de las escuelas, sin duda. Que eso signifique menos seguidores, permíteme que lo dude.
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K
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#4
javierchiclana
*
#3
Desalojar las escuelas de catequistas e incidir en ciencia y espíritu crítico.
¿Hay algún partido con posibilidades de gobernar que lo promueva?
Ya que estamos en Cataluña, el Illa no puede ser más meapilas.
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K
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#5
Pertinax
*
#4
Lo primero es anticonstitucional. Lo segundo tiene que ver con la educación desde niños, y sobre todo, en casa. Batalla perdida en muchos de estos casos.
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#1
Pertinax
Es lo que hay. La libertad de culto es un derecho humano y constitucional.
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#2
malditopendejo
*
#1
no se porque le llamas libertad de culto cuando es libertad para engatusar al personal.... Que hablan de peña a la que dios le ha regenerado el útero, POR FAVOR...
Años para librarnos de la lacra del catolicismo, echamos pestes del islamismo y abrazamos a estos estafadores soplapollas.
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#3
Pertinax
#2
Si estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué le haces?
0
K
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#7
malditopendejo
#3
regular, castigar y expulsar del ambito público cualquier religión o mierda que se le parezca.
Todos estos circos se acabarían rápido.
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Los catequistas están en las escuelas, no por la Constitución sino por el Concordato con el Vaticano que se puede romper en cualquier momento con mayoría simple en Congreso y Senado.
Tiene que ver en que la escuela tiene que ser la forma de que tengan un punto de referencia fuera de la burbuja de superstición que pueden tener en su casa.
Es un abuso infantil del que se nos hace cómplices.
Que habría que sacarles de las escuelas, sin duda. Que eso signifique menos seguidores, permíteme que lo dude.
¿Hay algún partido con posibilidades de gobernar que lo promueva? Ya que estamos en Cataluña, el Illa no puede ser más meapilas.
Años para librarnos de la lacra del catolicismo, echamos pestes del islamismo y abrazamos a estos estafadores soplapollas.
Todos estos circos se acabarían rápido.