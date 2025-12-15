edición general
Podemos ve "muerto" al Gobierno, acusa al PSOE de "ocultar" la corrupción y el machismo y critica que Sumar siga en el Ejecutivo: "Tendría que salir"

Podemos ve "muerto" al Gobierno, acusa al PSOE de "ocultar" la corrupción y el machismo y critica que Sumar siga en el Ejecutivo: "Tendría que salir"

Podemos se ha pronunciado con contundencia asegurando que "Tenemos un Gobierno cadáver, zombi", "Pedro Sánchez no ha hecho absolutamente nada con estos casos de corrupción y no ha asumido ningún tipo de responsabilidades", "la credibilidad de Sánchez es nula". También cuestionó la petición remodelación de Sumar. "La situación es tan extraordinariamente grave, tan lamentable, tan podrida, que una remodelación no va a cambiar absolutamente nada", asegurando que esta remodelación "implicaría que algún ministro está directamente implicado".

14 comentarios
Fedorito #2 Fedorito
Ven muertos a los demás y no se dan cuenta de su propio entierro.
4 K 56
#6 surco
#2 Ese ha sido hace años
0 K 12
Lamantua #7 Lamantua
#2 No es lo mismo un partido muerto que un partido matado. Al psoe le venía muy bien Podemos. Más que el psoe al país.
Acaso es mentira que este gobierno está muerto..?
1 K 23
#11 DenisseJoel
#7 Sí, es mentira.
1 K 31
g3_g3 #1 g3_g3
Más muerto que ellos o menos?
3 K 43
Quel #3 Quel
#1 Menos, pero sigue siendo mucho.

Lo que no saben es que Sánche es un zombie que no necesita estar vivo para seguir.
0 K 6
#5 surco *
#3 Pues estoy de acuerdo, pero creo que es Sanchez quien tiene que mover ficha. Dimisión y nuevo presidente si el psoe consigue los acuerdos necesarios. Las elecciones, cuando el nuevo presidente lo considere
0 K 12
Quel #10 Quel
#5 Para ello Sánche tendría que pensar el alguien que no es él mismo. Algo que creo muy improbable.
1 K 14
Torrezzno #12 Torrezzno
Lo ven muerto pero aspiran a resucitarlo por segunda vez para que el zombie continue infestando el país.
0 K 20
Supercinexin #13 Supercinexin
Espérate, que ahora los usuarios de derechas van a menear noticias con declaraciones de Podemos.

Te tienes que reír.
0 K 20
StuartMcNight #14 StuartMcNight
#13 Menear noticias y los tenemos a todos ellos formando fila en los comentarios chupandose las pollas.

El chiste se cuenta solo.
0 K 10
#4 Jotax
Y que le van a dar su voto al PP?
1 K 14
celyo #8 celyo
#4 es que mola más ser el niño rebelde.

Incluso creo que bastaría con la abstención.

De todas maneras, como está ahora el congreso, con un empate técnico tras lo de Ábalos, pues Podemos también querrá cositas, además de llamar la atención en los medios, de cara a un posible adelante electoral.
0 K 13
#9 DenisseJoel
Podemos no va a salir de ahí, y sería estúpido presentarse con ellos a las elecciones. Están diciendo que no hay alternativa a un gobierno de PP-Vox.

La mayoría de personas de izquierdas no estamos de acuerdo con eso, y lo que querríamos es una lista unitaria de los demócratas.
0 K 11

