Podemos ve "muerto" al Gobierno, acusa al PSOE de "ocultar" la corrupción y el machismo y critica que Sumar siga en el Ejecutivo: "Tendría que salir"

Podemos se ha pronunciado con contundencia asegurando que "Tenemos un Gobierno cadáver, zombi", "Pedro Sánchez no ha hecho absolutamente nada con estos casos de corrupción y no ha asumido ningún tipo de responsabilidades", "la credibilidad de Sánchez es nula". También cuestionó la petición remodelación de Sumar. "La situación es tan extraordinariamente grave, tan lamentable, tan podrida, que una remodelación no va a cambiar absolutamente nada", asegurando que esta remodelación "implicaría que algún ministro está directamente implicado".
| etiquetas: podemos , gobierno , cadáver , muerto , corrupción , machismo , sumar , psoe
Acaso es mentira que este gobierno está muerto..?
Lo que no saben es que Sánche es un zombie que no necesita estar vivo para seguir.
Te tienes que reír.
El chiste se cuenta solo.
Incluso creo que bastaría con la abstención.
De todas maneras, como está ahora el congreso, con un empate técnico tras lo de Ábalos, pues Podemos también querrá cositas, además de llamar la atención en los medios, de cara a un posible adelante electoral.
La mayoría de personas de izquierdas no estamos de acuerdo con eso, y lo que querríamos es una lista unitaria de los demócratas.