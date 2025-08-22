edición general
Pocas ayudas sociales en España, una excepción en Europa [FR]

Pocas ayudas sociales en España, una excepción en Europa [FR]

En España, la asistencia social es mucho menor que en Francia. ¿A qué se debe esto? Un análisis más detallado.

vicus. #1 vicus.
Cómo???. Pero si he leído en el Meneame que la mayoría de la peña no quiere trabajar por la cantidad de paguitas que hay...
Lyovin81 #3 Lyovin81
#1 aquí se lee esa subnormalidad pocas veces. Ahora, en los comentarios de los periódicos online, te hartas de fachapobres soltando esa mierda y similares.
Gry #4 Gry
#1 y que a los inmigrantes en cuanto llegan les alojan en hoteles de 5* y les dan 4.500€ al mes... y ni así consiguen que dejen de okupar casas, violar a las mujeres y robar nuestros trabajos.
vicus. #8 vicus. *
#4 Y lo que se les ocurra, por qué la peña está desinformada total, y que si quieres saber algo, no te queda más remedio que informantes en páginas como está, gracias al traductor, por supuesto...
Gry #15 Gry
#8 Yo ya estoy aburrido de desmentir "noticias" que me comentan que están completamente tergiversadas o que directamente no salen en ningún medio.
Aokromes #11 Aokromes
#4 y a la vez no trabajar por que con las paguitas no necesitan trabajar :troll:
manzitor #16 manzitor
#4 Lo primero que le digo al primer gilipollas que me lo suelta, es que me cuente donde se piden esas pagas. Todos callan o ignoran. Son así de simples
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
#1 después cuando les preguntas directamente donde se dan esas ayudas (es para un amigo :roll: ) nadie sabe donde las dan o se solicitan y te llegan los insultos xD
Skiner #12 Skiner
#1 Comentario que hacen con palillo en la boca desde de la barra del bar de gente absolutamente ignorante que desconoce por completo el tema.
SiempreAContracorriente #14 SiempreAContracorriente
#1 Es curioso cómo ambos lados caen en la demagogia. La derecha sigue repitiendo la leyenda urbana de las “paguitas”, mintiendo acerca de la magnitud de las ayudas sociales en España, cuando los datos (y el artículo) muestran que son mínimas en comparación con Europa.

Pero la izquierda, por su parte, presume de políticas sociales pero la realidad es que gran parte del gasto social va a pensiones, que son sobre todo contributivas y benefician más a quienes ya han cotizado mucho, no a los más…   » ver todo el comentario
janatxan #2 janatxan
Pero si dicen los de vox que media españa vive de ayudas y paguitas.
Meinster #7 Meinster
#2 Bueno, ahí no les falta razón, por experiencia propia, ellos y la mayoría gente que conocen viven de ayudas y paguitas, así que se piensan que será lo mayoritario en España.
janatxan #10 janatxan
#7 Touché
jonolulu #6 jonolulu
Porque la ignorancia se cura leyendo y biajando y los cuñaos no han salido ni de su barrio. Por algo la derecha nos quiere ignorantes.

Echad un ojito, echad...

www.caf.fr/allocataires/aides-et-demarches/ma-situation

Y esto es solo a nivel estatal, a nivel departamental y local hay bastantes ayudas también
#9 Javiersoler
Luego la derecha que se supone es la, que odia las paguitas subiendo videos de como conseguirlas

x.com/Laprohibda/status/1958826288019317207
#13 Leon_Bocanegra
#9 como sabes que esos vídeos hablan sobre conseguir paguitas? No me digas que sabes leer arabe?
