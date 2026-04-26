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La población de extranjeros ha crecido más del doble que la de españoles en Mallorca en los últimos cinco años

La población de extranjeros ha crecido más del doble que la de españoles en Mallorca en los últimos cinco años

Si se analizan los términos porcentuales, el incremento de los extranjeros empadronados en Mallorca fue de un 19,77 % en los últimos cinco años; mientras que el de los españoles fue del 2,19 %.

| etiquetas: mallorca , población , variación
3 0 2 K -29 Inmigración
8 comentarios
3 0 2 K -29 Inmigración
txirrindulari #1 txirrindulari
No esos extrajeros de la foto, los otros rubios y que no hablan español
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Supercinexin #2 Supercinexin
¿Etnia y raza, de dichos extranjeros? Si no dan esos datos, a la noticia le falta jugo.
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JackNorte #4 JackNorte
#2 La noticia ya esta vendida con su intencionalidad con esos datos y esa foto
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cosmonauta #8 cosmonauta *
Por extranjero, se refiere a ciudadanos nacidos fuera de la isla?
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#5 VFR
creo que en el INE se pueden conseguir esos datos
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#3 colemur *
No noticia. Lo normal en todas las regiones es que la población española vaya decreciendo.

El sistema económico que tenemos prima a las empresas y no nos permite a los trabajadores dedicar recursos (tiempo, dinero,....) a nuestra familia. Así que no tenemos hijos y la población española disminuye.
La solución es fácil: bajar tiempos de trabajo, subir sueldos y facilitar el acceso a la vivienda.
Pero ya vimos como se las gastan en el Parlamento con lo de la reducción de la jornada laboral: iba a bajar solo 2,5 horas a la semana y la boicotearon todos partidos de la derecha.
Así están con todo.
Van contra nosotros.
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#6 VFR
#3 La población española crece, solo que la no española lo hace mucho más
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#7 colemur
#6 Disminuye. Muere más gente que nace.
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