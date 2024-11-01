edición general
Plautilla Bricci, la primera mujer arquitecta de la Historia

De un tiempo a esta parte se está recuperando la memoria de muchas mujeres artistas que, por mor de su sexo y de la mentalidad de la época en la que les tocó vivir, fueron relegadas a un segundo plano, a veces debiendo trabajar usando el nombre de sus maridos. En la arquitectura y la pintura tuvo más incidencia que en literatura o música, por ejemplo. En ese sentido, ahora nos resultan familiares nombres que hasta hace poco no nos sonaban, como Sofonisba Anguissola, Artemisa Gentileschi o Plautilla Bricci, la primera mujer arquitecta.

