“Planeta Imaginario” fue un programa infantil español emitido por TVE entre 1983 y 1986. Combinaba fantasía, educación y arte con un estilo poético y visualmente innovador. Mezclaba música, marionetas, animación y efectos especiales para estimular la imaginación y la creatividad de los niños. Cada episodio abordaba temas como los sueños, la amistad o la naturaleza, guiados por personajes como Blanca, el hada que vivía en ese mágico planeta.