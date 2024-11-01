edición general
Planeta imaginario  

“Planeta Imaginario” fue un programa infantil español emitido por TVE entre 1983 y 1986. Combinaba fantasía, educación y arte con un estilo poético y visualmente innovador. Mezclaba música, marionetas, animación y efectos especiales para estimular la imaginación y la creatividad de los niños. Cada episodio abordaba temas como los sueños, la amistad o la naturaleza, guiados por personajes como Blanca, el hada que vivía en ese mágico planeta.

Powertrip #2 Powertrip
A mi me daba muy mal rollo. Había un maletín con patas que daba mucha grima. Creo que incluso tuve pesadillas con ese programa
cosmonauta #1 cosmonauta
Tengo muy mal recuerdo. De inmenso aburrimiento.
Gotsel #3 Gotsel *
La version de Isao Tomita del Arabesque 1 de Debussy me transporta a mi tienna infancia, como si fuera un sueño muy lejano.
Priorat #4 Priorat
Me fascinaba. Es un programa que apareció como "Planeta Imaginari" en TVE en catalán y luego con el tiempo pasó a lo de este hilo.

#3 Me pasa lo mismo.
