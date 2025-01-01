El plan: Europa gastará 100.000 millones de dólares que no posee para comprar armas que Estados Unidos no tiene y así armar a los soldados de los que Ucrania ahora carece [EN]

Rusia, que durante 30 años advirtió que respondería a la militarización de sus fronteras por parte de la OTAN [...] Como era previsible, Rusia reaccionó con ferocidad. Desde entonces, la única narrativa aceptable ha sido que Rusia quiere restaurar la Unión Soviética y que Putin es Hitler. Cualquier disidencia se califica de "desinformación", "propaganda", "guerra híbrida" o incluso traición