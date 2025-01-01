edición general
El plan: Europa gastará 100.000 millones de dólares que no posee para comprar armas que Estados Unidos no tiene y así armar a los soldados de los que Ucrania ahora carece [EN]

El plan: Europa gastará 100.000 millones de dólares que no posee para comprar armas que Estados Unidos no tiene y así armar a los soldados de los que Ucrania ahora carece [EN]

Rusia, que durante 30 años advirtió que respondería a la militarización de sus fronteras por parte de la OTAN [...] Como era previsible, Rusia reaccionó con ferocidad. Desde entonces, la única narrativa aceptable ha sido que Rusia quiere restaurar la Unión Soviética y que Putin es Hitler. Cualquier disidencia se califica de "desinformación", "propaganda", "guerra híbrida" o incluso traición

Heni #1 Heni
El mejor resumen en una frase de la situación actual de la guerra de Ucrania
ChatGPT #2 ChatGPT
#1 falta el “porqué” …. Que todos sospechamos. Para ensobrar un 1% derrochan el 99%…
suppiluliuma #4 suppiluliuma *
Resumen de este envío y de los comentarios de este envio: Zazis de MNM lloran porque su amada Rusia no consigue que Ucrania se rinda.

Por cierto #0, si vamos a poner posts de los mierdecillas conspiranoicos de ZeroHedge tómate la molestia de poner el enlace original

A no ser que te de vergüenza que te asocien con el lumpen ultraderechista, claro. Pero no…   » ver todo el comentario
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Lo comparo con la gilipollez rusa y ya me parece un plan más realista

Intentar quedarse con Ucrania invadiéndola en una operación especial de unos días para fracasar estrepitosamente
Luego tirarse 3 años y pico de guerra; perdiendo cientos de miles de soldados, decenas de miles de vehículos, unos cuantos barcos importantes, clientes internacionales, cientos de miles de millones en reservas de moneda, cientos de miles de millones en dinero embargado (encima usado para financiar a la propia Ucrania) y tener que pedir ayuda a Corea del Norte e Irán
Vaya diferencia entre plan y resultado
