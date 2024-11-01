Plan Auto Plus: ayudas a la compra de coches eléctricos en 2026

El Plan MOVES III, vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, es sustituido definitivamente por el Plan Auto Plus el 1 de enero de 2026. Está integrado dentro del ambicioso Plan España Auto 2030 y responde a las demandas históricas del sector y los consumidores: agilizar los procesos, eliminar la burocracia autonómica y garantizar que el comprador no tenga que adelantar dinero. El Plan Auto Plus es el nuevo sistema de incentivos a la compra de coches eléctricos que reemplaza al MOVES III a partir del 1 de enero de 2026.