Pla de Petracos, santuario de los primeros agricultores

Pla de Petracos es uno de los enclaves más singulares del Neolítico en la península ibérica. Sus abrigos decorados revelan la importancia simbólica que este lugar tuvo para los primeros agricultores de la región. Las figuras macroesquemáticas y los motivos representados sugieren que Pla de Petracos funcionó como un auténtico santuario religioso, donde la comunidad expresaba sus creencias y su relación con la naturaleza.