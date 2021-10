La pista aislada del solo de guitarra de David Gilmour en "Another Brick in the Wall Part 2" de Pink Floyd [ENG]  

David Gilmour es sin duda uno de los guitarristas más influyentes de todos los tiempos. Técnicamente dotado e intensamente cerebral, su tipo de punteo se apartó de la norma del "rock clásico", que se preocupaba principalmente por el número de notas que podían caber físicamente en un compás [...] Ahora ha salido a la luz una pista de guitarra aislada del solo de Gilmour en "Another Brick in the Wall Part 2", lo que ofrece a sus fans una oportunidad aún mayor de entender cómo actúa David Gilmour, el guitarrista.