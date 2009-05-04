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Los pisos rebajados en un 50% encuentran comprador en un mes
Una bonita noticia del 2009 que nos aporta un poco de esperanza en que, tras la lluvia vuelve a salir el Sol, sobre el mercado de la vivienda.
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:
vivienda
,
especulación
,
burbuja
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#2
esbrutafio
De un post de 2008.
"
el inversor que adquiría varios pisos para revenderlo después
se ha retirado del mercado. este comprador
era aproximadamente el 40% de la demanda
, y ahora ha desaparecido del mapa. y los que se han quedado en el mercado exigen cuantiosas rebajas y pasan a ser competencia directa del promotor.
se prevé que este año salgan al mercado 700.000 pisos que estaban en manos de los inversores.
estas viviendas se juntarán con las que están construyendo los promotores y con el abultado stock que tienen en sus manos contribuira mas al descenso de precios"
www.rankia.com/foros/hipotecas/temas/115099-tambien-para-compra-vivien
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#1
daniMate
Y si los regalas, en un día te los quitan de las manos.
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"el inversor que adquiría varios pisos para revenderlo después se ha retirado del mercado. este comprador era aproximadamente el 40% de la demanda, y ahora ha desaparecido del mapa. y los que se han quedado en el mercado exigen cuantiosas rebajas y pasan a ser competencia directa del promotor. se prevé que este año salgan al mercado 700.000 pisos que estaban en manos de los inversores. estas viviendas se juntarán con las que están construyendo los promotores y con el abultado stock que tienen en sus manos contribuira mas al descenso de precios"
www.rankia.com/foros/hipotecas/temas/115099-tambien-para-compra-vivien