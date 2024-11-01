Los PIRATAS más originales

En este vídeo, Jesús Martínez del Vas nos muestra su espectacular colección de ediciones físicas del mítico Monkey Island. Descubre los detalles y curiosidades de estas joyas retro.



«The Secret of Monkey Island» es una serie de videojuegos de aventura gráfica point-and-click desarrollada originalmente por Lucasfilm Games (luego LucasArts) y estrenada en 1990. Creada por Ron Gilbert,con la colaboración de Tim Schafer y Dave Grossman, la historia sigue las desventuras hilarantes de Guybrush Threepwood