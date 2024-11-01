Pintándose un bigote: así se saltan los niños británicos la verificación online de la mayoría de edad [CAT]

"Pillaré a mi hijo usando un lápiz de las cejas para dibujarse un bigote en la cara", explica una mujer del Reino Unido, y la aplicación "lo verificó como un adolescente de 15 años".El informe desveló que el 46% de los niños del Reino Unido piensan que "los controles de edad son fáciles de eludir" y, de hecho, un tercio –el 32%– han evitado los controles con métodos "como introducir una fecha de nacimiento falsa o incluso dibujarse pelo facial".