Piers Morgan interpela a Brett Ratner, director de ‘Melania’, sobre foto con Jeffrey Epstein

Cuando se le pidió comentar sobre la foto, Ratner dijo: “Oh, bueno, esa foto en concreto se tomó hace unos 20 años”. “Es una fotografía con mi prometida, que me invitó a ese evento, y allí es donde se tomó la foto. Nunca había estado en contacto con Jeffrey Epstein antes de esa foto y nunca lo estuve después”. Ratner se negó a revelar la identidad de su exprometida, cuyo rostro fue censurado, así como el de otra mujer que aparecía en la foto.