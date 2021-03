Piden en el 'New York Times' cancelar el personaje de Pepe Le Pew por "normalizar la cultura de la violación"

Es uno de los personajes más recordados de los dibujos de Looney Tunes de la Warner: Pepe le Pew, una apestosa mofeta francesa que en cada capítulo se enamora perdidamente de una gata que no sabe cómo deshacerse de tan pegajoso pretendiente. Ahora, un columnista del The New York Times, Charles M. Blow, ha denunciado que este personaje de animación, aparecido por primera vez en 1945, "normaliza la cultura de la violación". Blow critica otro conocido protagonista de los dibujos de la Warner, Speedy Gonzales por popularizar estereotipos corrosivos