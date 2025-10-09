edición general
Piden dos años para el promotor de la fiesta de Torremolinos que negaba acceso a homosexuales

Piden dos años para el promotor de la fiesta de Torremolinos que negaba acceso a homosexuales

Consideran que se trata de un delito de odio y que con sus "mensajes homófobos" atentó a la dignidad por motivos discriminatorios por orientación sexual.

Ratoncolorao #1 Ratoncolorao *
Evolución en los comentarios a la noticia en las redes de parte de los voxquimanos:
-El derecho de admisión es irrenunciable. El dueño hizo muy bien. El que quiera homosexuales que se los lleve a su casa.
-Oye, que el promotor es marroquí...
-¿Veis lo que harán los moros si les dejamos?

Y así, todo.
#5 Katos
#1 Artículo 14. de laconstitución española: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, SEXO, religión, opinión o cualquier otra CONDICION o circunstancia personal o social.

Por lo que sea te gustan las leyes cuando te salen de los huevos. Por que con la ley de la viogen no dices nada con la discriminación por sexo, ehhh pillín. Viogen y violencia intrafamiliar.

Es la misma ley a la que clamas para protestar por los comentarios de Voxeros, pero por lo que sea no dices lo mismo de los Podemeros.

Sesgo ideológico, me atrevo a decir. :-*

Y así todo.
plutanasio #3 plutanasio
Si está en situación irregular que le manden de una patada al otro lado del estrecho.
Spirito #2 Spirito
Poco me parece, porque energúmenos como éste alientan al odio y agresiones contra todo aquel que no sea hetero.
#4 Katos
¿dos años de qué de hostias?, ¿de patadas en los huevos, ¿de mazapanes?, ¿de descuentos en bares?
