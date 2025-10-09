·
Piden dos años para el promotor de la fiesta de Torremolinos que negaba acceso a homosexuales
Consideran que se trata de un delito de odio y que con sus "mensajes homófobos" atentó a la dignidad por motivos discriminatorios por orientación sexual.
#1
Ratoncolorao
*
Evolución en los comentarios a la noticia en las redes de parte de los voxquimanos:
-El derecho de admisión es irrenunciable. El dueño hizo muy bien. El que quiera homosexuales que se los lleve a su casa.
-Oye, que el promotor es marroquí...
-¿Veis lo que harán los moros si les dejamos?
Y así, todo.
5
K
82
#5
Katos
#1
Artículo 14. de laconstitución española: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, SEXO, religión, opinión o cualquier otra CONDICION o circunstancia personal o social.
Por lo que sea te gustan las leyes cuando te salen de los huevos. Por que con la ley de la
viogen
no dices nada con la discriminación por
sexo
, ehhh pillín. Viogen y violencia intrafamiliar.
Es la misma ley a la que clamas para protestar por los comentarios de Voxeros, pero por lo que sea no dices lo mismo de los Podemeros.
Sesgo ideológico, me atrevo a decir.
Y así todo
.
1
K
19
#3
plutanasio
Si está en situación irregular que le manden de una patada al otro lado del estrecho.
1
K
16
#2
Spirito
Poco me parece, porque energúmenos como éste alientan al odio y agresiones contra todo aquel que no sea hetero.
1
K
15
#4
Katos
¿dos años de qué de hostias?, ¿de patadas en los huevos, ¿de mazapanes?, ¿de descuentos en bares?
1
K
15
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
