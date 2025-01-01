Piden que se descalifique una obra generada por IA que ha ganado un concurso público en Córdoba

Nueva controversia en torno al uso de la inteligencia artificial para la creación de carteles festivos para administraciones públicas en la provincia de Córdoba. Tras el caso de Peñarroya-Pueblonuevo, que premió un diseño que incluía una flamenca con cuatro dedos, ahora es el Ayuntamiento de La Rambla el que está viviendo su propia polémica por un caso similar.