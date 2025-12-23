edición general
4 meneos
19 clics
Un petrolero ruso perseguido por EEUU se ‘refugia’ al sur de Canarias

Un petrolero ruso perseguido por EEUU se ‘refugia’ al sur de Canarias

El ‘Agate’ iba hacia el Caribe, desde Turquía a Venezuela, pero lleva varios días próximo a Tenerife Transportaba combustible para el régimen chavista

| etiquetas: canarias , refugio , rusia , embargo , venezuela , petroleo
3 1 0 K 42 actualidad
2 comentarios
3 1 0 K 42 actualidad
#1 diablos_maiq *
A saber qué sería de Venezuela sin el combustible ruso.
0 K 10
#2 drstrangelove
Chad Sánchez se la va a sacar de nuevo delante de Trump.
0 K 10

menéame