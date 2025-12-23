·
4
meneos
19
clics
Un petrolero ruso perseguido por EEUU se ‘refugia’ al sur de Canarias
El ‘Agate’ iba hacia el Caribe, desde Turquía a Venezuela, pero lleva varios días próximo a Tenerife Transportaba combustible para el régimen chavista
|

:
canarias
,
refugio
,
rusia
,
embargo
,
venezuela
,
petroleo
#1
diablos_maiq
*
A saber qué sería de Venezuela sin el combustible ruso.
0
K
10
#2
drstrangelove
Chad Sánchez se la va a sacar de nuevo delante de Trump.
0
K
10
