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Perú informa que siete de sus ciudadanos fueron enviados por EEUU a la República del Congo

Perú informa que siete de sus ciudadanos fueron enviados por EEUU a la República del Congo

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó este viernes que siete ciudadanos peruanos fueron trasladados desde Estados Unidos hacia la República Democrática del Congo (RDC) en el marco de un acuerdo bilateral entre esas naciones que permite la recepción y albergue en el país africano de migrantes irregulares. La Cancillería peruana señaló en un comunicado que ha tomado «conocimiento del traslado, a su solicitud, de siete ciudadanos peruanos» por el acuerdo que permite la custodia de este tipo de migrantes...

| etiquetas: república democrática del congo , peru , eeuu , extradicion
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5 comentarios
10 2 0 K 147 actualidad
Apotropeo #1 Apotropeo
Los USAnos son famosos por despistarse mucho con la geografía.
:troll:
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joffer #2 joffer
Ciudadano estadounidense irregular en Perú, que hagan lo mismo.
2 K 26
#4 unocualquierax
#2
Sería lo justo y lo más inteligente. Seis yanquis irregulares en Perú o delincuentes.
A la que salgan de prisión, se les envía al Congo.
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geralt_ #5 geralt_
Por añadir algunos detalles de la noticia a comentarios:

- La RDC confirmó este viernes la llegada a su territorio de un grupo de 15 latinoamericanos desde Estados Unidos.

- El Gobierno de la RDC no aclaró la nacionalidad de los deportados, que pertenecen a un primer grupo de un total aproximado de 45 personas.

- Trump ha impulsado las expulsiones exprés con países como El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial.
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Connect #3 Connect
La historia es que Estados Unidos pregunta a Perú si los quiere acoger porque son peruanos.
Lógicamente desde Perú para no hacerles una faena a estos inmigrantes, tratan de poner trabas como sea para que no se los traigan.
Total, que al final Estados Unidos coge la directa
- ¿No los quieres tú? Pues iré a un país mísero y corrupto para que los coja. Y ya de ahí si quieres los dejas ahí tirados o te los traes a Perú.

Es un ¿que no? Pues te los vas a quedar por cojones o se quedarán en el Congo, un país donde un peruano no dura ni tres días vivo.
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menéame