Perú informa que siete de sus ciudadanos fueron enviados por EEUU a la República del Congo

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó este viernes que siete ciudadanos peruanos fueron trasladados desde Estados Unidos hacia la República Democrática del Congo (RDC) en el marco de un acuerdo bilateral entre esas naciones que permite la recepción y albergue en el país africano de migrantes irregulares. La Cancillería peruana señaló en un comunicado que ha tomado «conocimiento del traslado, a su solicitud, de siete ciudadanos peruanos» por el acuerdo que permite la custodia de este tipo de migrantes...