Por qué las personas mayores corren mucho más riesgo por la COVID o la gripe

Un grupo de investigadores puede haber descubierto por qué las personas mayores tienen muchas más probabilidades de verse gravemente afectadas por la COVID o la gripe. La causa principal serían las células pulmonares envejecidas, que pueden desencadenar respuestas inmunitarias exageradas, según un nuevo estudio de la Universidad de California en San Francisco. La investigación, publicada el jueves en la revista Immunity, señala a unas células estructurales del pulmón, llamadas fibroblastos, como actores inesperados de lo que los científicos