¿Permitirá el Tribunal Supremo de Maine que una madre siga dañando a su hija con la religión? [Ing]

El caso involucra a Matthew Bradeen, Emily Bickford y su hija de 12 años, Ava. Cuando los padres se separaron hace más 10 años —no se casaron— acordaron «compartir los derechos y responsabilidades parentales en lo que respecta a la educación religiosa y la crianza». En 2021, la niña empezó a ir a una nueva iglesia: el pastor solía dar sermones apocalípticos en los que describía vívidamente el infierno, lleno de «fuego y tormento», y se centraba en el Libro del Apocalipsis, hablando del reinado del Anticristo. Todo esto asustaba muchisimo a Ava…