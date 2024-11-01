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Los peritos que analizaron el barranco del Poyo tildaron ante la jueza de la dana de "torpe" la actuación de la Generalitat

Los peritos que analizaron el barranco del Poyo tildaron ante la jueza de la dana de "torpe" la actuación de la Generalitat

La jueza acredita con las llamadas del chófer de Mazón la falsedad de la versión del PP sobre sus pasos tras El Ventorro

| etiquetas: dana , peritos , alerta roja , geógrafos
24 5 0 K 172 actualidad
4 comentarios
24 5 0 K 172 actualidad
karakol #1 karakol
Eso es ser muy generoso.

Criminal es un mejor adjetivo.
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Kantinero #2 Kantinero
Torpe es cuando se hace algo incorrectamente

Quedarte en el restaurante con la churri es negación del deber, pasotismo, chulería, caciquismo
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reithor #4 reithor
Podrían haberla calificado de negligente, o de criminal ... Un poco torpe calificarla de torpe.
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Andreham #3 Andreham
Qué educados o qué presionados.

No lo sabremos nunca, pero viniendo de los que se les mueren los testigos antes de declarar, abogo por lo segundo.
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menéame