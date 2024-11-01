Los peritos que analizaron el barranco del Poyo tildaron ante la jueza de la dana de "torpe" la actuación de la Generalitat

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#1
karakol
Eso es ser muy generoso.
Criminal es un mejor adjetivo.
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#2
Kantinero
Torpe es cuando se hace algo incorrectamente
Quedarte en el restaurante con la churri es negación del deber, pasotismo, chulería, caciquismo
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#4
reithor
Podrían haberla calificado de negligente, o de criminal ... Un poco torpe calificarla de torpe.
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#3
Andreham
Qué educados o qué presionados.
No lo sabremos nunca, pero viniendo de los que se les mueren los testigos antes de declarar, abogo por lo segundo.
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Criminal es un mejor adjetivo.
Quedarte en el restaurante con la churri es negación del deber, pasotismo, chulería, caciquismo
No lo sabremos nunca, pero viniendo de los que se les mueren los testigos antes de declarar, abogo por lo segundo.