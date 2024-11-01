edición general
El periodista de Diario Red, Román Cuesta, es agredido por ultraderechistas frente a su domicilio  

Román Cuesta, investigador de Diario Red que desenmascaró a varios acosadores digitales de ultraderecha, fue atacado por tres individuos. "Román lleva tiempo haciendo periodismo para desenmascarar a esta gentuza. Espero que sean detenidos de inmediato. Basta de violencia ultra contra el periodismo de izquierdas"

zykl
Como les jode el doxeo a los fascistas ocultos tras una cta de internet. Están desatados. Viven en su burbuja de mentiras y odios. Que ganas tengo de verlos rabiar perdiendo otras elecciones una y otra vez.
Quel
#5 ¿ Tu ta llamas Zykl ? Porqué ese es ruy nombre real ¿ No ? Y careces de apellidos. De no ser así alguien podría pensar que eres otro "fascista oculto tras una cta de internet"
#12 Grahml *
#11 Puta, si es el Delay ese ayusero que creo incluso estuvo baneado un tiempo.

Pues nada, hagamos Menéame Grande Again. xD

#0
#4 Grahml *
¿Algo de contexto sobre el envío?

En el vídeo se ve a una mujer que llama acosador a alguien que lleva un cuchillo y luego echan al acosador un spray.

¿Quién es el tal Román, el que atiza al acosador?

O el que aplica el spray al acosador.

¿O Román es el del cuchillo?

La verdad, que dejar de compartir desde RRSS para llegar a este nivel de "información", pues así poco avanzamos.


PD: Espero que no llegue a portada el "telegrama" este con el microvideo descontextualizado. No aporta absolutamente nada.
paumal
#4 un cuchillo? No aparece ningún cuchillo en el video. Tardas menos en buscar en Google imágenes la cara del tal Román que en escribir tú comentario.
#8 Grahml
#6 Es lo que dicen en el vídeo descontextualizado.

Ya pregunto en #4 si alguien puede dar contexto al envío, porque el envío de por sí no lo da.

Escribo el comentario, mejor que estar yo buscando contexto a cosas que no lo tienen.
Delay
#6 Está picado porque le acabo de indicar un envío duplicado. (www.meneame.net/story/israel-cerebro-sociedad-nazificada/c01#c-1 )

Déjale que llore, algún día madurará {0x1f62d}
#11 Grahml *
Jaja, hoy no duermo.

Descartado inmediatamente que está el envío por duplicado.

Qué más dará, mientras no enmierdemos la portada.

Gracias por avisar de todas maneras. No todo el mundo lo hace.

(aunque la próxima, si puedes pon #0, para que llegue el aviso)



Cc: #6
Sergio_ftv
#4 ¿Román Cuesta va a la casa de estos autoritarios a acosarles o los autoritarios van a casa de Román Cuesta a provocar, acosarle y agredirle? Vergüenza ajena.
DatosOMientes
Escoria.
Andreham
Esperando a los defensores del que oculta su apellido extranjero, a ver qué nos dicen.

De mientras, espero que haya denunciado en comisaría y tenga parte médico.
Quel
No sé porque le llamam "acosador". Aún así no creo que ir dando zopapos sea la solución ni la forma.
