Peridis: mí no entender

Peridis: mí no entender  

Viñeta del 6 de enero de 2026, mi no entender, Venezuela, Trump y el PP

Albarkas
Lo único que se entiende de todo ésto es la avaricia y pocos escrúpulos de Trump y la estupidez de todos los demás.
woody_alien
#2 Obviamente. Trump solo quiere el petroleo, no el país. Para obtener el petroleo de una manera rápida y eficaz que no implique mucho esfuerzo lo mejor es usar la infraestructura empresarial/funcionarial preexistente que ya saben cómo funciona el cotarro, meter a la Corina que no tiene ni puta idea de nada implicaría meses de caos antes de obtener un solo barril. En cambio la Delcy está sentada encima del grifo y puede abrirlo y cerrarlo a voluntad, a voluntad del zanahorio.
Asimismov
El Confucio ejpañol haciendo con fu sión sobre un guijarro.
