Peridis: mí no entender
Viñeta del 6 de enero de 2026, mi no entender, Venezuela, Trump y el PP
|
etiquetas
:
viñeta
,
peridis
,
6 enero
,
mi no entender
3 comentarios
#2
Albarkas
Lo único que se entiende de todo ésto es la avaricia y pocos escrúpulos de Trump y la estupidez de todos los demás.
2
K
40
#3
woody_alien
#2
Obviamente. Trump solo quiere el petroleo, no el país. Para obtener el petroleo de una manera rápida y eficaz que no implique mucho esfuerzo lo mejor es usar la infraestructura empresarial/funcionarial preexistente que ya saben cómo funciona el cotarro, meter a la Corina que no tiene ni puta idea de nada implicaría meses de caos antes de obtener un solo barril. En cambio la Delcy está sentada encima del grifo y puede abrirlo y cerrarlo a voluntad, a voluntad del zanahorio.
0
K
11
#1
Asimismov
El Confucio ejpañol haciendo con fu sión sobre un guijarro.
1
K
27
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
